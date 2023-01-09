С резкого похолодания до -40 градусов начнется первая рабочая неделя 2023 года в Омской области

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В Омской области первая рабочая неделя 2023 года начнется с резкого похолодания до -40 градусов. Такие прогнозы дает Обь-Иртышское метеобюро.

Сегодня, 9 января, температура ночью может опуститься местами до -40. Такая же морозная температура может сохраниться и днем - 25...- 30°C, но еще возможен небольшой снег, метель.

Во вторник в дневные часы прогнозируется - 26...- 31°C, ночью всё те же -37°C. Без существенных осадков, ветер западный до 10 м/с.

Правда, в среду возможен небольшой снег, за счет которого немного потеплеет днем до -20°C. Ночью сохранится мороз местами до -40°C

Напомним, аномальные холода сейчас окутали всю Россию. После бушевавших метелей и приятной оттепели, жителей страны ждут морозные будни.

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