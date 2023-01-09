В Омске на 6-й Станционной строят дом для расселения аварийного жилфонда

Фото: пресс-служба омской мэрии.

В Омске продолжается строительство многоквартирного дома на улице 6-я Станционная для расселения омичей из аварийного жилфонда. Как рассказали в депстрое администрации, в настоящее время подрядной организацией ООО «ДСК-3» ведутся работы по устройству монолитных ростверков, фундаментных блоков, монолитных колонн (каркасы, опалубка, бетонирование), устройству стен.

- Жилой дом будет состоять из 218 квартир общей площадью более 9,5 тысяч квадратных метров. Добавим, что после переезда жилищные условия улучшат почти 600 омичей, проживающих в аварийных домах, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, строительство идет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru