После обильных снегопадов омские дороги расчищают 200 единиц техники и 300 рабочих

Фото: пресс-служба администрации Омска.

Снежная метель продолжается в Омске уже вторые сутки. По прогнозам синоптиков, снег не перестанет идти и сегодня. Поэтому а уборку дорог и улиц выведены все подразделения городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». 8 января колонны подметально-уборочной техники приступили к механизированному прометанию мостов, путепроводов, гостевых маршрутов и основных автомагистралей. Данные направления отработают в первую очередь.

- В ночную смену эти мероприятия провели повторно, также дорожники зашли на второстепенные дороги и отдалённые маршруты. Ночью основной упор был сделан на уборку и вывоз снега, - сообщили в пресс-службе омской администрации.

В целом за сутки в зимней уборке города задействовано 220 единиц техники и более 300 рабочих и механизаторов «УДХБ».

- Дорожные службы прикладывают все возможные усилия, чтобы по максимуму очистить проезжую часть и пешеходные маршруты омичей перед предстоящими морозами. Работа дорожников спланирована на ближайшие часы и дни, организовано взаимодействие с контрольно-надзорными органами, - добавили в ведомстве.

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