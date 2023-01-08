За первую неделю года в Омской области случилось 49 пожаров

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области.

За первую неделю 2023 года омские спасатели ликвидировали 49 пожаров, на которых спасли 13 человек. К сожалению, не обошлось без жертв. По предварительным данным неосторожное обращение с огнем, в частности, неосторожность при курении, а также неправильное устройство и эксплуатация печного отопления, стали причинами гибели пяти человек.

- Ежедневно на борьбу с пожарами и защиту омичей выходят около 600 пожарных-спасателей. В преддверии грядущих морозов, которые прогнозируют синоптики, усиливается в разы работа с населением. Риск возникновения пожаров при обогреве жилья возрастает, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Омской области.

Также спасатели установили, что 17 из 49 пожаров, произошли в регионе из-за неосторожного обращения с огнем. Далее идут печи и электрооборудование – неисправности в технике принесли по девять возгораний.

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