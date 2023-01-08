В Омской области годовалый ребенок получил ожог кишечника, проглотив канцелярский клей

Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила, что накануне в Калачинске годовалая девочка получила ожог кишечника. Ребенок играл и проглотил канцелярский клей.
- В вечернее время в больницу была доставлена жительница районного центра в возрасте 1 год 11 месяцев с химическим ожогом желудочно-кишечного тракта. Предварительно установлено, что девочка в ходе игры сделала глоток канцелярского клея, - пояснили в источнике
Как себя чувствует малышка сейчас, не уточняют. По этому инциденту правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.
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