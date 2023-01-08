За год в омском центре «Мой бизнес» обучение прошли 5 тысяч предпринимателей

В 2022 году в омском центре «Мой бизнес» прошли обучение пять тысяч предпринимателей и молодых людей, которые планировали заняться бизнесом. Для них провели 105 различных мероприятий. Самыми востребованными форматами стали семинары, вебинары, тренинги, мастер-классы. Также в этом году было проведено 10 масштабных форумов.

«ИННОСИБ» собрал самых успешных социальных предпринимателей из разных уголков страны. На форуме «PROмск» предприниматели из нашего региона рассказали, как личный бренд, господдержка и санкции могут способствовать развитию бизнеса. А Форум для ремесленников и представителей народно-художественного промысла стал настоящим праздником для омичей – здесь прошла ярмарка и фэшн-показ, попасть на который смогли все желающие.

В новом 2023 году многие проекты будут продолжены, а также появятся новые. Анонсы мероприятий на постоянной основе публикуются на сайте мойбизнес-55.рф.

Напомним, также что омские предприниматели могут на год получить бесплатный доступ к базе знаний Университета «Синергия». Коллекция включает более 1400 лекций, вебинаров, подборок, презентаций и подкастов. Тематика самая разнообразная: эффективность, социальные сети, ЗОЖ, искусственный интеллект, кибербезопасность, взаимоотношения, налоги, экономика, культура, путешествия, финансовая грамотность и многое другое. Для получения промокода нужно подать заявку через цифровую платформу МСП.РФ. Подробную информацию можно уточнить по телефонам горячей линии: (3812) 95-77-75, 8-800-2019-587.

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