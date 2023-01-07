В Омской области мужчина угнал «Тойоту» и слетел на ней в кювет

Мужчина угнал автомобиль и перевернул его.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В дежурную часть отдела МВД России по Таврическому району Омской области накануне поступило сообщение об угоне автомобиля «Тойота» в поселке Таврическое. Владелец автомобиля оставил машину рядом с домом незакрытой, ключи от замка зажигания оказались в бардачке. Когда он вернулся, машины на прежнем месте уже не было.
- В кювете, вблизи одного из домов по улице Комарова поселка Таврическое, полицейские обнаружили разыскиваемое транспортное средство. Водитель попытался скрыться в пешем порядке, но был задержан. Им оказался 33-летний житель села Харламово Таврического района. Двигаясь по улице Комарова, угонщик не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства, - рассказали в Госавтоинспекции.
На мужчину завели уголовное дело за угон.
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