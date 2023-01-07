Омичка потеряла больше 700 тысяч рублей на «инвестировании»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила о восьми дистанционных мошенничествах, совершенных за последние сутки в регионе. Самое крупное из них - потеря 716 тысяч рублей на псевдоинвестировании.
- В Кормиловском районе заведено уголовное дело по заявлению 37-летней женщины. Сельчанка сообщила, что под предлогом получения прибыли на инвестиционной площадке у нее были похищены 716 734 рубля, - рассказали правоохранители.
Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.
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