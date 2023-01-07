Омичка потеряла больше 700 тысяч рублей на «инвестировании»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила о восьми дистанционных мошенничествах, совершенных за последние сутки в регионе. Самое крупное из них - потеря 716 тысяч рублей на псевдоинвестировании.

- В Кормиловском районе заведено уголовное дело по заявлению 37-летней женщины. Сельчанка сообщила, что под предлогом получения прибыли на инвестиционной площадке у нее были похищены 716 734 рубля, - рассказали правоохранители.

Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru