В Омске на Левобережье женщина-водитель врезалась в столб, машина перевернулась

Фото: соцсекти.

Поздним вечером 7 января в Омске произошло довольно странное ДТП. Около 23:33 часов женщина-водитель автомобиля «Тойота» около арены «G-drive» допустила наезд на препятствия – скамейку и столб. В результате столкновения с предметом архитектуры машина перевернулась на крышу.

- В автомобиле находился пассажир и собака. В результате ДТП никто не пострадал. Признаков опьянения у водителя не установлено. С места происшествия она не скрывалась. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Возможно, женщина 1980 года рождения просто не справилась с управлением на скользкой дороге.

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