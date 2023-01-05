За 2022 года стоимость имущества в собственности Омской области выросла на 23 млрд руб

Фото: Артем КИЛЬКИН

За 2022 год общая стоимость областного имущества выросла на 23 миллиард рублей и составила свыше 123 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

В минувшем году в Единый банк данных объектов собственности было внесено более одной тысячи одной тысячи объектов имущества. На начало 2023 года в нем хранится информация о почти 23,7 тысяч объектов, находящихся в собственности региона.

- Областная собственность пополняется за счет приобретения жилья для детей-сирот, строительства новых объектов, учета транспортных средств и объектов движимого имущества, приобретаемого в рамках нацпроектов в сфере здравоохранения и образования, – медицинского оборудования, транспортных средств. Областное имущество преимущественно имеет социальное назначение и закрепляется за учреждениями социальной сферы и предприятиями, оказывающими социально-значимые услуги жителям региона, в соответствии с законодательством, - отметил министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.

Отметим, большая часть областного имущества (58%) закреплена 464 учреждениями и организациями социальной сферы.

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