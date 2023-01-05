В Рождество омичи смогут покататься на 4 городских катках совершенно бесплатно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске в эту субботу, 7 января, пройдет традиционный культурно-спортивный праздник «Рождественские катания».

В этот день омичи и гости города смогут совершенно бесплатно выйти на лед четырех городских катков: «Красная Звезда» (улица Масленникова, 142/1), «Юность» (улица Богдана Хмельницкого, 221), «Энергия» (улица Челюскинцев, 98/1), а также каток вблизи ледовой арены имени Леонида Киселева (улица 70 лет Октября, 8/1).

Главной площадкой праздника станет каток у стадиона «Красная звезда». Там 7 января в 16:00 состоится торжественное открытие «Рождественских катаний». Омичей ждут розыгрыши призов, эстафеты и конкурсы. Выйти бесплатно на лед на «Красной звезде» можно будет с 14:00 до 17:00. На трех оставшихся («Юность», «Энергия» и каток вблизи ледовой арены имени Леонида Киселева) - с 14:00 до 20:00. Прокат и заточка коньков платные.

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