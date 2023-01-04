Минтруд Омской области назвал самые востребованные профессии в регионе

Зарегистрированная безработица в Омской области бьет все рекорды. В 2022 году она составила менее 1%.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омской области сохраняется высокий спрос на кадры во всех сферах экономики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.
- Сегодня во всех сферах экономики региона наблюдается устойчивый спрос на высококвалифицированных рабочих и инженерные кадры, руководителей различных уровней, специалистов высшего уровня квалификации, - рассказали в ведомстве.
Растет потребность и в специалистах на омских оборонно-промышленных предприятиях. На данный момент она составляет 2 тысяч человек. В 2023 году она может вырасти до 4 тысяч человек.
В ведомстве отмечают, что по итогам 2022 года в Омской области был зарегистрирован самый низкий уровень безработицы за последние десять лет. Он составил менее 1%. Сегодня учете в службе занятости стоит 10 тысяч омичей. Благодаря ее содействию в минувшем году было трудоустроено 40 тысяч человек.
По оценкам Минтруда РФ, в ближайшие два-три года 70% работников будут нуждаться в повышении квалификации и приобретение новых компетенций.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru