Минтруд Омской области назвал самые востребованные профессии в регионе

Зарегистрированная безработица в Омской области бьет все рекорды. В 2022 году она составила менее 1%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области сохраняется высокий спрос на кадры во всех сферах экономики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

- Сегодня во всех сферах экономики региона наблюдается устойчивый спрос на высококвалифицированных рабочих и инженерные кадры, руководителей различных уровней, специалистов высшего уровня квалификации, - рассказали в ведомстве.

Растет потребность и в специалистах на омских оборонно-промышленных предприятиях. На данный момент она составляет 2 тысяч человек. В 2023 году она может вырасти до 4 тысяч человек.

В ведомстве отмечают, что по итогам 2022 года в Омской области был зарегистрирован самый низкий уровень безработицы за последние десять лет. Он составил менее 1%. Сегодня учете в службе занятости стоит 10 тысяч омичей. Благодаря ее содействию в минувшем году было трудоустроено 40 тысяч человек.

По оценкам Минтруда РФ, в ближайшие два-три года 70% работников будут нуждаться в повышении квалификации и приобретение новых компетенций.

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