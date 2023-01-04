В Омской области органы власти переходят на отечественную операционную систему

Импортозамещение в IT-сфере продолжат Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области идут работы по переводу IT-инфраструктуры органов местного самоуправления и исполнительной власти на отечественную операционную систему - Astra Linux.

На данный момент часть серверов и рабочих мест сотрудников регионального правительства, а также подведомственных ему учреждений работают на российской ОС.

Правительство Омской области дополнительно приобрело у ГК «Астра» 10 тысяч лицензий на ОС Astra Linux.

- Новые 10000 лицензий ОС Astra Linux позволят быть еще на шаг ближе к полному ИТ-импортозамещению наиболее важных структур в регионе. Это обеспечит безопасность ключевых систем, что в настоящее время является одной из главных задач, - отметил министр цифрового развития и связи Омской области Андрей Ключенко.

Как сообщили в ведомстве, отечественная операционная не уступает зарубежным аналогам и обладает удобным пользовательским интерфейсом. В связи с этим адаптация к ней займет много времени.

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