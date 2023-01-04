Госавтоинспекция предупреждает омичей о серьезных штрафах за совершение опасного маневра

Злостным нарушителям может грозить лишение водительских прав Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Госавтоинспекция по Омской области предупреждает водителей о штрафных санкциях, которые могут последовать за совершение опасного и рискованного маневра - выезд на встречную полосу при совершении обгона.

- Согласно действующему законодательству, наказание за выезд на встречную полосу предусматривает штраф 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами до полугода. При повторном совершении такого нарушения предусмотрено лишение права управления транспортными средствами сроком на один год, - отметили в ведомстве.

Напомним, в Омской области сегодня, 4 января, сохранятся неблагоприятные метеоусловия - снег и метель.

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