В 27 отдаленных селах Омской области появился высокоскоростной мобильный интернет

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омской области продолжают реализацию проекта Минцифры РФ по устранению цифрового неравенства.

Благодаря федеральной и региональной программе жители 27 населенных пунктов получили возможность пользоваться сетями 2G и 4G, самой современной технологией звонков VoLTE. Скорость мобильного интернета в удаленных селах составит до 100 Мбит/сек.

Напомним, в прошлом году по проекту федерального ведомства было возведено 19 базовых станций сотовой связи в 15 районах области - от Тарского (на севере) до Одесского (на юге).

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