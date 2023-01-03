В Омской области зарегистрировали 25 зон подтопления и 30 зон затопления

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Кадастровая палата внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информацию о 25 зонах затопления и 30 зонах подтопления, расположенных на территории Омской области.
Как следует из данных ведомства, они находятся на территориях :
- рабочего поселка Черлак Черлакского района;
- села Усть-ишим Усть-Ишимского района;
- города Называевск Называевского района;
- поселка Заготзерно Знаменского района;
- рабочего поселка Муромцево Муромцевского района;
- города Тара Тарского района;
- города Исилькуль Исилькульского района;
- деревне Бородинка Полтавского района;
- рабочего поселка Большеречье Большереченского района.
Подтопление угрожает территории садовых товариществ Красногорского массива в Омском районе.
Отметим, разница между зонами подтопления и затопления заключается в характере так называемого источника воды. Если первые подтапливает грунтовыми водами, то вторые находятся в опасности из-за сезонного разлива река и обильных осадков.
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