В Омской области зарегистрировали 25 зон подтопления и 30 зон затопления

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кадастровая палата внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информацию о 25 зонах затопления и 30 зонах подтопления, расположенных на территории Омской области.

Как следует из данных ведомства, они находятся на территориях :

- рабочего поселка Черлак Черлакского района;

- села Усть-ишим Усть-Ишимского района;

- города Называевск Называевского района;

- поселка Заготзерно Знаменского района;

- рабочего поселка Муромцево Муромцевского района;

- города Тара Тарского района;

- города Исилькуль Исилькульского района;

- деревне Бородинка Полтавского района;

- рабочего поселка Большеречье Большереченского района.

Подтопление угрожает территории садовых товариществ Красногорского массива в Омском районе.

Отметим, разница между зонами подтопления и затопления заключается в характере так называемого источника воды. Если первые подтапливает грунтовыми водами, то вторые находятся в опасности из-за сезонного разлива река и обильных осадков.

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