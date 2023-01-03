До конца января омичей ожидает три магнитных бури

Магнитосфера будет возбужденной в ближайшие дни — 4-6 января
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН поделилась прогнозом магнитных бурь на ближайшие 27 дней.
Как следует из данных специалистов, в Омске 19, 20 и 26 января 2023 года ожидаются слабые магнитные бури.
Фото: скриншот сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН
В ближайшие дни — 4,5 и 6 января — магнитосфера будет возбужденной.
Напомним, в дни магнитных бурь метеозависимым омичам стоит быть предельно острожными. Необходимо оградить себя от возможных стрессов и нагрузок. Специалисты рекомендуют пить больше воды и воздержаться от употребления соленой пищи и алкоголя. Бури могут также сказаться на работе техники.
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