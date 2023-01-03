В Омске окончательно закрыли автобусный маршрут №49

Фото: 2gis

В Омске в январе 2023 года был окончательно закрыт автобусный маршрут №49 (ПО «Иртыш» - микрорайон Первокирпичный. Об этом сообщает телеграм-канал «Комнатный урбанист».

Маршрут фактически стал призраком еще в конце 2018 году, когда с него ушел частный перевозчик ИП Бондаренко. С тех его обслуживало МП «ПП-4». Рейсы выполнялись лишь утром в строну Амурского поселка и вечером в сторону ПО «Иртыш».

По мнению автора материала, вероятной альтернативной для омичей может стать маршрут №42 (на участках улица 24-я Северная - Академия транспорта и ПО «Полет» - ПО «Иртыш»).

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