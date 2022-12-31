Елена Генова возглавила представительство МИД РФ в Омске

Изменения о новом руководителе отображены в ЕГРЮЛ.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пост представителя МИД РФ в Омске заняла Елена Генова. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ.
Напомним, на этом посту она сменила Евгения Косинцева, который скончался в возрасте 61-года в декабре 2022 .
О самой Геновой известно, что она в 1994 году она окончила омскую гимназию №19, а в 2001 получила диплом МГИМО.
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