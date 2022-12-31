Елена Генова возглавила представительство МИД РФ в Омске

Изменения о новом руководителе отображены в ЕГРЮЛ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пост представителя МИД РФ в Омске заняла Елена Генова. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ.

Напомним, на этом посту она сменила Евгения Косинцева, который скончался в возрасте 61-года в декабре 2022 .

О самой Геновой известно, что она в 1994 году она окончила омскую гимназию №19, а в 2001 получила диплом МГИМО.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru