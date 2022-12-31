«Компур» сменил омского директора на конкурсного управляющего

Компания занимается производством мясной и колбасной продукции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директора на конкурсного управляющего сменила омская МПК «Компур». Об этом пишет Город55.

Вместо прежнего руководителя Сергея Кокорина организацию теперь возглавляет Дмитрий Ожигов. Он известен тем, что владеет торговой фирмы «Демид» и занимается ликвидацией пищевых предприятий.

Отмечается, что у производственной компании за последние пять лет существенно сократились доходы и чистая прибыль, а также снизились налоговые отчисления.

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