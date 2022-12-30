Экс-директор по развитию АО «Омскэлектро» Николаенко предстанет перед судом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении экс-директора по развитию и инвестиционной деятельности АО «Омскэлектро» Максима Николаенко передадут в суд. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.

- По версии следствия, в 2020 году обвиняемый обеспечил подписание актов технической готовности многоквартирных жилых домов на территории Омска, а также приемку фактически невыполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществлялось за счет средств субсидий, предоставленных из бюджета города, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.

Своими действиями Николаенко причинил материальный ущерб в размере свыше 13 миллионов рублей.

Прокуратура Омской области направит материалы уголовного дела в Октябрьский районный суд, который рассмотрит его по существу.

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