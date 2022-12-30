В омском военно-полевом лагере для мобилизованных провели новогодний концерт

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В военно-полевом лагере для мобилизованных в омских Черёмушках в минувший четверг, 29 декабря, прошел новогодний концерт.

На сцене перед резервистами выступили творческие коллективы Одесского района. Ведущими праздника стали Дед Мороз и Снегурочка.

Жители Одесского района напоили горячим чаем и угостили свежей домашней выпечкой мужчин. Бойцам на празднике также передали подарки от омских школьников - самодельные новогодние игрушки. Ими мобилизованные украсили свои палатки.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

- Впервые приходится встречать новый год в таких необычных условиях. Готовимся, наряжаем палатки, чтобы встретить праздник как положено, с радостью, - рассказал один из резервистов Александр Чертовских.

Отметим, 5 января находящихся военно-полевом лагере ждет концертная программа, посвященная Рождеству. Кроме того, в январе мобилизованные смогут посетить омские театры, музеи и другие учреждения культуры. График мероприятий уже был разработан.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru