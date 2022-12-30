В омском военно-полевом лагере для мобилизованных провели новогодний концерт

Фото: пресс-служба правительства Омской области
В военно-полевом лагере для мобилизованных в омских Черёмушках в минувший четверг, 29 декабря, прошел новогодний концерт.
На сцене перед резервистами выступили творческие коллективы Одесского района. Ведущими праздника стали Дед Мороз и Снегурочка.
Жители Одесского района напоили горячим чаем и угостили свежей домашней выпечкой мужчин. Бойцам на празднике также передали подарки от омских школьников - самодельные новогодние игрушки. Ими мобилизованные украсили свои палатки.
Фото: пресс-служба правительства Омской области
- Впервые приходится встречать новый год в таких необычных условиях. Готовимся, наряжаем палатки, чтобы встретить праздник как положено, с радостью, - рассказал один из резервистов Александр Чертовских.
Отметим, 5 января находящихся военно-полевом лагере ждет концертная программа, посвященная Рождеству. Кроме того, в январе мобилизованные смогут посетить омские театры, музеи и другие учреждения культуры. График мероприятий уже был разработан.
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