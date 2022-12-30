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НовостиОбщество30 декабря 2022 3:32

В Омске два колледжа объединили в один

Новое учебное заведение носит название «Омский колледж культуры и искусств».
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске продолжается объединение двух колледжей - БПУО «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» и БПОУ «Омский областной колледж культуры и искусства».

Как следует из выписки ЕГРЮЛ, обе образовательные организации были ликвидированы. С 28 декабря колледжи были объединены в один, получивший название «Омский колледж культуры и искусств».

Объединенное образовательное учреждение возглавила директор ликвидированного «Омского колледжа библиотечно-информационных технологий» Зорина Берковская.

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