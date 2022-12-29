В Омской области откроют 63 ФАПа и врачебные амбулатории

Фото: минстрой Омской области
Омская области заключило контракт на поставку 63 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий. Об этом сообщили пресс-службе регионального минстроя.
Сейчас 7 ФАПов полностью готовы к эксплуатации. До конца этого года по госконтрактам в региона прибудут еще 4. В 2023 году будут доставлены оставшиеся 48.
Отметим, ФАПы и врачебные амбулатории позволят оперативно обеспечить первичной медпомощью жителей Омской области. Их возведение требует меньше времени и средств, чем объектов капитального строительства.
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