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НовостиОбщество29 декабря 2022 8:46

В Омской области откроют 63 ФАПа и врачебные амбулатории

Они позволят обеспечить жителей сельских районов оперативной первичной помощью
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: минстрой Омской области

Фото: минстрой Омской области

Омская области заключило контракт на поставку 63 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий. Об этом сообщили пресс-службе регионального минстроя.

Сейчас 7 ФАПов полностью готовы к эксплуатации. До конца этого года по госконтрактам в региона прибудут еще 4. В 2023 году будут доставлены оставшиеся 48.

Отметим, ФАПы и врачебные амбулатории позволят оперативно обеспечить первичной медпомощью жителей Омской области. Их возведение требует меньше времени и средств, чем объектов капитального строительства.

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