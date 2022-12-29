Омский НПЗ провел традиционную волонтерскую акцию «День донора»

В медпункте ОНПЗ компании «Газпром нефть» в конце декабря добровольцы предприятия сдали компоненты крови, которые затем отправились в омские стационары.

Эта добровольческая акция проводится предприятием несколько раз в году. На ОНПЗ «День донора» проходит с 2017 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Предприятие заботится о повышении качества жизни региона, а волонтеры с радостью откликаются на просьбу сдать кровь и помочь тяжелым больным, которые в ней нуждаются.

Возобновлять необходимый запас крови в медицинских учреждениях — важная миссия для более чем двух тысяч волонтеров Омского нефтеперерабатывающего завода и дочерних организаций. Донорство — это простой и доступный способ спасти чью-то жизнь. «Дни донора» на предприятии проводятся в партнерстве с Центром крови Омской области.

ОНПЗ традиционно оказывает помощь системе здравоохранения Омской области: оснащает оборудованием медучреждения, передает медикам средства индивидуальной защиты. Например, осенью Омский НПЗ отправил в клиники и стационары региона более 48 тысяч ПЦР-тестов для диагностики коронавируса. Помощь ОНПЗ позволяет врачам быстро определять наличие COVID-19 омичей. Кроме того, волонтеры предприятия участвуют во многих других социальных проектах: «Письмо Деду Морозу», «Мастерская добра», мероприятиях по озеленению и уборке омских локаций.

На ОНПЗ «День донора» проходит с 2017 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».