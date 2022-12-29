В Омске в 2023 году появится новое кладбище на 7 тысяч мест

К его строительству приступят в следующем году Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске построят новое кладбище общей площадью 19 гектаров. Оно будет расположено в Старом Кировске вблизи Ново-Кировского кладбища.

Как сообщает НГС55, проект, разработанный компанией ПЦ «Капитель», получил положительное заключение государственной экспертизы. Строительные работы начнутся в 2023 году. На эти цели потратят 120 миллионов рублей.

По словам замдиректора департамента городского хозяйства, 10 гектаров будут использованы непосредственно для захоронений, а оставшиеся 9 - для хозпостроек, подъездных путей и тропинок. Всего новое кладбище обеспечит не менее 6,5 тысяч свободных мест для погребения.

Примечательно, что оно будет носить название «Западное». Кладбище с таким названием находится на Русско-Полянском тракте.

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