Александр Бурков: В ближайшие три года в Омской области капитально отремонтируют 51 школу

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Накануне омский губернатор Бурков рассказал, что в ближайшие годы в регионе будет отремонтировано полсотни школ.

- Мы еще в 2018 году оперативно сделали трехлетнюю программу по капремонту школ, меняли окна и латали крыши. Сейчас, благодаря Президенту Владимиру Путину, принята федеральная программа по ремонту школ. В планах на ближайшие 2-3 года — отремонтировать 51 школу в рамках этой программы в городе Омске и районах, — отметил губернатор.

Правительство Омской области регулярно участвует в федеральном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на капремонт школ. В рамках этой программы уже отремонтированы школа № 97 в Омске и Седельниковская школа № 2, завершается капремонт в Полтавской адаптивной школе-интернат и Марьяновской школе № 1. В 2023 году будут отремонтированы школы № 3 и гимназии № 75 в Омске, а в 2024-2025 годах – остальные объекты.

Также Александр Бурков положительно оценивает практику привлечения меценатов к ремонту школ. В Омске первое такое соглашение мэр города Сергей Шелест подписал в апреле текущего года, а сейчас под патронатом меценатов, которые выделили более 30 млн рублей, находится уже 12 учреждений.

Александр Бурков поблагодарил всех меценатов, оказывающих помощь в сфере социально-экономического развития учреждений образования. Это Шамил Шихмирзаев (ООО «Промстройкомплект-Сервис»), Сергей Оркиш (ГП «Стройподряд»), Юрий Чащин (ООО «Сибирский провиант»), Вячеслав Васильев (ООО «ГК «Русвентпром»), Владимир Березовский (АО «ОНИИП»), Ашот Татоян (ООО «Центр-Строй»), Алексей Мамонов (Омское отделение ВДПО), Олег Неверов (ООО «Продтехнологии»), Таймас Абдуалинов (ООО «МетМаркет»), Александр Сасин (ГК «Стройбетон»), Василий Черемисин (ООО «ТавридаЭлектрик»), Александр Семенов (НПЦ «Промтех»). В эту работу включено и Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области.

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