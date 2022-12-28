Омский врач назвал один из неприятных, но характерных симптомов гриппа

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске заведующая первым инфекционным отделением инфекционной больницы № 1 имени Далматова Ирина Шевелева рассказала порталу OM1 о нехарактерном для гриппа симптоме. Как оказалось, зачастую пациенты жалуются на диарею, тошноту и рвоту.

- Это происходит из-за интоксикации при высокой температуре. Бывает и тошнота, и рвота, и жидкий стул. При гриппе мы видим интоксикационное воздействие на кишечник. Довольно часто скорая помощь привозит к нам пациентов с подозрением на кишечную инфекцию, а там грипп, — рассказала доктор.

Кроме того, нынешняя эпидемия гриппа очень опасна из-за несбиваемой высокой температуры, которая держится у пациента несколько суток. Больные чаще всего страдают от лихорадки и сопутствующей интоксикации. На фоне заболевания могут быть осложнения - фарингит или ларингит, завершила свой рассказ врач.

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