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НовостиОбщество28 декабря 2022 4:12

Александр Бурков вручил омичам государственные награды

Всего накануне Нового года награды вручены 34 жителям Омской области
Наталья ВИРКУНЕН

Губернатор Омской области Александр Бурков вручил жителям региона государственные награды. Торжественная церемония прошла в преддверии Нового года. Среди тех, кто удостоен высоких знаков отличия - деятели культуры, спорта, работники промышленных предприятий, образования и здравоохранения, строительной отрасли, государственные служащие.

- Я считаю, что в этот тяжелый год мы с вами сделали очень много. Сделали так, чтобы экономика развивалась, работали наши промышленные предприятия, реализовывались национальные проекты, строились детские сады, объекты культуры, ремонтировались дороги. Хотел бы каждому из вас сказать, «спасибо», - отметил губернатор.

Указом Президента Российской Федерации медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены тренер «Омского областного специализированного спортивного центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки Татьяна Бакшеева, старший тренер Спортивной школы олимпийского резерва Наталья Рощина.

Наставники были удостоены высоких наград за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония).

За вклад в укрепление обороноспособности страны и обеспечение государственной безопасности указом главы государства медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены работники Омского завода транспортного машиностроения: старший мастер Юрий Сухатский, слесарь-электромонтажник 5 разряда Дмитрий Кривошеев, инженер-механик 1 категории Амирхан Исабаев.

Также указом главы государства омичам за заслуги в различных сферах деятельности присвоены звания: «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный метеоролог Российской Федерации». Почетной грамотой Президента Российской Федерации за вклад в развитие физической культуры и спорта награжден директор Омского яхт-клуба Сергей Щербаков.

«За высокие достижения» награжден генеральный директор государственного космического научно-производственного центра имени Хруничесва Алексей Варочко.

Анатолий Сивицкий, работавший до 2004 года заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту Омской области, удостоен знака отличия «За служение Омской области» II степени за большие достижения в развитии физической культуры и спорта.

За важные достижения в промышленности знак отличия «За служение Омской области» III степени получил исполнительный директор Омской ассоциации промышленников и предпринимателей Михаил Дубровин.