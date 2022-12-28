Александр Бурков вручил омичам государственные награды

Губернатор Омской области Александр Бурков вручил жителям региона государственные награды. Торжественная церемония прошла в преддверии Нового года. Среди тех, кто удостоен высоких знаков отличия - деятели культуры, спорта, работники промышленных предприятий, образования и здравоохранения, строительной отрасли, государственные служащие.

- Я считаю, что в этот тяжелый год мы с вами сделали очень много. Сделали так, чтобы экономика развивалась, работали наши промышленные предприятия, реализовывались национальные проекты, строились детские сады, объекты культуры, ремонтировались дороги. Хотел бы каждому из вас сказать, «спасибо», - отметил губернатор.

Указом Президента Российской Федерации медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены тренер «Омского областного специализированного спортивного центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки Татьяна Бакшеева, старший тренер Спортивной школы олимпийского резерва Наталья Рощина.

Наставники были удостоены высоких наград за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония).

За вклад в укрепление обороноспособности страны и обеспечение государственной безопасности указом главы государства медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены работники Омского завода транспортного машиностроения: старший мастер Юрий Сухатский, слесарь-электромонтажник 5 разряда Дмитрий Кривошеев, инженер-механик 1 категории Амирхан Исабаев.

Также указом главы государства омичам за заслуги в различных сферах деятельности присвоены звания: «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный метеоролог Российской Федерации». Почетной грамотой Президента Российской Федерации за вклад в развитие физической культуры и спорта награжден директор Омского яхт-клуба Сергей Щербаков.

«За высокие достижения» награжден генеральный директор государственного космического научно-производственного центра имени Хруничесва Алексей Варочко.

Анатолий Сивицкий, работавший до 2004 года заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту Омской области, удостоен знака отличия «За служение Омской области» II степени за большие достижения в развитии физической культуры и спорта.

За важные достижения в промышленности знак отличия «За служение Омской области» III степени получил исполнительный директор Омской ассоциации промышленников и предпринимателей Михаил Дубровин.