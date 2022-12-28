В омской мэрии сообщили, почему невозможно запустить новые маршруты общественного транспорта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске невозможно открывать новые автобусные маршруты, поскольку муниципальное ПП № 8 испытывает существенную нехватку водителей. Как сообщил заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов, сегодня дефицит водителей и кондукторов усугубили ОРВИ и грипп, сообщает РИА «Омск-Информ».

– Ноябрь и декабрь – месяцы, когда на нехватку водителей наложилось заболевание гриппом и ОРВИ. Если среднестатистически болеют 10 % сотрудников, то сейчас 20 %. Дай Бог за январские каникулы здоровье наших сотрудников поправится, – сообщил Кожухов.

Чтобы «закрыть» водителями те маршруты, которые есть, в ведомстве стимулируют частных перевозчиков, акцентируя внимание на приобретении автобусов среднего класса. Менять маршруты будут точечно и дальше.

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