После Нового года омичей ждет четыре магнитных бури

Возмущенная магнитосфера может повлиять на работу техники
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН опубликовала прогноз магнитных бурь на ближайшие 27 дней.
Согласно данным специалистов, первая магнитная буря в 2023 году ждет омичей 3 января. Она будет слабой.
Кроме того, слабые магнитные бури ожидаются 19,20 и 23 января 2023 года.
Фото: скриншот сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН
В последние дни уходящего года - 30 и 31 декабря - магнитосфера будет возбужденной.
Напомним, в дни бурь метеозависимым омичам стоит быть предельно острожными. Следует оградить себя от возможных стрессов и нагрузок. Специалисты рекомендуют пить больше воды и по максимуму воздержаться от употребления соленой пищи и спиртного.
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