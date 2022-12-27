После Нового года омичей ждет четыре магнитных бури

Возмущенная магнитосфера может повлиять на работу техники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН опубликовала прогноз магнитных бурь на ближайшие 27 дней.

Согласно данным специалистов, первая магнитная буря в 2023 году ждет омичей 3 января. Она будет слабой.

Кроме того, слабые магнитные бури ожидаются 19,20 и 23 января 2023 года.

Фото: скриншот сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН

В последние дни уходящего года - 30 и 31 декабря - магнитосфера будет возбужденной.

Напомним, в дни бурь метеозависимым омичам стоит быть предельно острожными. Следует оградить себя от возможных стрессов и нагрузок. Специалисты рекомендуют пить больше воды и по максимуму воздержаться от употребления соленой пищи и спиртного.

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