Омский «Авангард» одержал победу в матче с «Барысом» на «G-Drive Арене»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

«Авангард» минувшим вечером встретился с астанинским «Барысом» на льду «G-Drive Арены» в Омске. Мачт завершился уверенной победой омичей со счетом 5:2.

Счет на 10 минуте первого периода открыли «ястребы» с броска Никиты Михайлов. Спустя две минуты астанинцы сравняли счет. На 17 минуте Иван Мирошниченко увеличил преимущество «Авангарда», забив гол в ворота гостей.

В начале второго периода нападающий «Барыса» Егор Петухов сравнял счет - 2:2. На 12 минуте Сергей Толчинский вывел омичей вперед.

В третьем периоде отличились Александр Дергачев и Алекс Бродхёрст. Последний за 40 секунд до конца матча забросил шайбу в пустые ворота соперника. Таким образом, игра завершилось победой «Авангарда» со счетом 5:2.

Напомним, 28 декабря «Авангард» сыграет на домашней арене с екатеринбургским «Автомобилистом».

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