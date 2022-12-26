Здание бывшего кинотеатра «Сатурн» в Омске заинтересовало две компании

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В Омске стали известны участники аукциона на приватизацию здания бывшего кинотеатра «Сатурн», который пройдет 28 декабря.

Начальная цена трехэтажного здания общей площадью порядка 1,3 тысяч квадратных метров, расположенного по улице Багратиона, составляет 13,22 миллиона рублей. Поборются за данный объект недвижимости две компании - ООО «Ритейл Групп» и ООО «Волгоградская». Они подали заявки на участие в аукционе. Примечательно, что учредителями организаций являются однофамильцы - Евгений Мосунов и Ольга Мосунова соответственно.

Победитель торгов сможет также выкупить и земельный участок общей площадью около 7,48 тысяч квадратных. Он оценен в 21,27 миллиона рублей.

Напомним, в 2020 году омская мэрия пыталась найти концессионера для проблемного актива, но желающих не оказалось. На балансе горадминистрации находится и другой сложный объект - ДК имени Козицкого. Инвестора для него начали искать еще в далеком 2013 года. С тех пор чуда не произошло.

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