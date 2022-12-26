Водитель фуры сбил молодого пешехода в Омской области и скрылся

Фото: УМВД России по Омской области

26 декабря на трассе Тюкалинск - Большие Уки в Омской области под колесами грузового автомобиля погиб молодой пешеход. Об этом сообщает региональное УМВД.

Пострадавший 26-летний парень скончался на месте еще до приезда скорой. Сам виновник аварии скрылся. В полиции предполагают, что наезд был совершен автомобилем «Скания».

- Скрывшийся водитель находится в розыске. Любую информацию о происшествии или местонахождении водителя автомобиля можно сообщить по телефонам 79-35-04, 79-38-02 либо 102, - уточняют в МВД

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru