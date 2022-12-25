В Омской области глава райцентра покинул свой пост из-за банкротства

Фото: mavink.com.

С 22 декабря в райцентре Любино в Омской области сменилась власть. На место главы поселения Виталия Драняева на его пост пришёл исполняющий обязанности главы Андрей Гасс. При этом недавно суд недавно признал Драняева банкротом. Об этом сообщает «СуперОмск» со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ.

Известно, что Драняев проработал на должности главы Любино с 2019 года. При этом ранее против Драняева началась процедуры банкротства. Информация об этом есть на сайте областного арбитража.

- Признать Драняева Виталия Викторовича несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении Драняева Виталия Викторовича процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев (до 11.02.2023), – гласит решение судьи Натальи Макаровой.

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