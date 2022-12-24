В Омске сгорела транспортная компания депутата Горсовета

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Транспортная компания депутата Горсовета сгорела минувшей ночью в Омске. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

Возгорание произошло на улице Молодогвардейской около полуночи. По прибытии пожарных, огонь охватил одноэтажное здание и автобус.

- В результате пожара повреждена и разобрана кровля здания на площади 800 кв.м, автобус выгорел полностью и восстановлению не подлежит. В огне никто не пострадал, - уточнили спасатели.

Предварительно известно, что причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Побороть огонь удалось лишь к трем часам ночи. В тушении были задействованы 38 спасателей и 8 единиц техники. Как пишу СМИ, предприятие принадлежит депутату Горсовета Андрею Бондаренко.

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