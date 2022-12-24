Архитекторы из Екатеринбурга запроектировали новый квартал на набережной в Омске

Площадь застройки составит более 35 тысяч квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На набережной в Омске запроектировали новый жилой квартал архитекторы из Екатеринбурга. Проектная документация уже представлена широкой публике

В скором времени в районе бывшей грузовой пристани деревообрабатывающего завода и старого здания водозабора может появиться микрорайон «Мирапорт». Заказчиком проекта выступает ООО «Причал 55».

- В перспективе набережная вдоль нашего жилого комплекса станет привлекательным общественным городским пространством, выходящим на пойму реки Иртыш, — говорится в описании проекта.

К слову, площадь застройки должна составить более 35 тысяч квадратных метров.

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