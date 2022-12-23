Экс-директор лесхоза под Омском заработал на незаконной рубке леса почти 28 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Знаменском районе Омской области экс-директор лесхоза и его подчиненная незаконно срубили около 2,9 тысяч деревьев. Ущерб от их действий составил свыше 27,5 миллиона рублей.

На протяжении двух лет фигуранты дела занимались незаконной рубкой леса в Новоягодинском участком лесничестве под видом разрешенной заготовки древесины. Продолжали свои махинации обвиняемых до тех пор, пока их факт не выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по Омской области совместно с представителями регионального УФСБ.

- По данным оперативников и следствия, фигуранты предоставили в Главное управление лесного хозяйства Омской области недостоверные сведения относительно объема древесины и ее породного состава на двух выделах. В дальнейшем это позволило обвиняемым получить разрешение на сплошную вырубку деревьев на указанным ими участках, - сообщили в пресс-службе полиции.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Фигурантов поместили под домашний арест. Правоохранители уже провели обыски в местах жительства и работы обвиняемых, в ходе которых были изъяты документация, спецтехника и орудия другие орудия преступления. Идут также поиски каналов незаконного сбыта древесины.

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