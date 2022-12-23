В Омске в 2022 году построили 5 км новых велодорожек и 3,7 км экотроп

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В 2022 году в Омске благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» были полностью благоустроены 11 больших и 78 малых территорий.

На всех благоустроенных в этом году территориях было проведено озеленение: высажены были 439 крупномерных кустарников, около 5,8 тысяч кустарников, посеян газон на площади приблизительно 50 тысяч квадратных метров.

В городе появилось почти 5 километров новых велодорожек, 17 велопарковок, 3,7 километра экотроп, а также 2,5 беговых дорожек. Для комфорта омичей на благоустроенных территориях были установлены 190 скамеек, 180 урн и 110 опор уличного освещения и многое другое, в том числе мостик.

Отметим, в 2023 году в Омской благоустроить шесть общественных территорий. Одними из важных объектов станут - «Городской сад» и микрорайон «Прибрежный».

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