В Омской области на карантин по ОРВИ и гриппу были закрыты 27 школ и 12 детсадов

Родителям рекомендуют вызывать врача на дом при плохом самочувствие у ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области на фоне растущей заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжают закрывать не только отдельные классы в школах и группы в детсадах, но и сами учреждения полностью.

По данным Роспотребнадзора на 22 декабря 2022 года, на карантин по ОРВИ и гриппу были закрыты 27 школ и 12 детских садов.

Кроме того, сейчас по этой же причине воспитательный и учебный процессы были приостановлены в 1493 классах в 162 школах и в 192 группах в 91 детсаду.

В ведомстве родителям рекомендуют вызывать врача на дом, если у ребенка плохое самочувствие.

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