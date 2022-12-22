Александр Бурков: Молодежная политика - одно из ключевых направлений, в котором должны работать профессионалы

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня на Манежной площади в Москве состоялось совещание по подготовке заседания Президиума Госсовета, посвящённого реализации молодёжной политики в современных условиях, где принял участие омский губернатор Бурков. Сам Госсовет под председательством Президента Владимира Путина состоится завтра, 22 декабря.

С приветственным словом к участникам совещания обратился первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

В рамках совещания участники заслушали тематические доклады спикеров, в том числе доклад ректора Высшей школы экономики Никиты Анисимова «Международные практики работы с молодёжью» и доклад генерального директора АНО «Диалог» Владимира Табака «Коммуникация с молодёжью в интернете».

В ходе панельной дискуссии с молодёжью затронуты вопросы развития инфраструктуры и социальных лифтов для молодёжи, занятость молодых людей и девушек, их патриотическое воспитание в условиях специальной военной операции, а также медиа и коммуникации в молодёжной среде.

- Мы рассмотрели широкий круг вопросов начиная от патриотического воспитания и заканчивая развитием материальной базы и инфраструктуры для новых молодёжных пространств. Затронули и тему заработной платы — не секрет, что у специалистов по молодёжной политике в настоящее время она несколько ниже, чем у работников образования или здравоохранения. В то же время молодежная политика — одно из ключевых государственных направлений, в котором должны работать профессионалы. Считаю, что тем, кто занимается молодёжной политикой в регионах, необходимо обеспечить достойный уровень заработной платы, — подчеркнул Александр Бурков.

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