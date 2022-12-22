В Омской области в ночь с 22 на 23 декабря похолодает до -30 градусов

Уже в пятницу вечером начнет теплеть. В ночь на субботу местами до -5 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в ночь с 22 на 23 декабря ожидается до -30 градусов и сильный ветер. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Завтра, 23 декабря, ночь температура воздуха составит -25...-30 градусов. Утром при прояснении -35 градусов. Днем в Омске ожидается -7..-12 градусов, местами до -17 градусов. Ветер 4-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. В дневные часы пройдет снег, метель.

На выходных, 24 и 25 декабря, в Омск придет резкое потепление. Воздух прогреется до 0 градусов. Пройдет мокрый снег.

В мэрии напоминают, что в случаев возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий из-за непогоды необходимо обращаться в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00; с мобильного - 101. Телефон городской Единой дежурно-диспетчерской службы: 78-78-78.

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