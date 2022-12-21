В Омской области инфляция оказалась ниже, чем в целом по России и даже Сибири

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омской области в ноябре 2022 года замедлились темпы инфляции. Рост удорожания составил до 10,64%. По информации пресс-службы отделения Омска Банка России, это ниже, чем в среднем по России, где инфляция составила 11,98%, и даже по Сибирскому федеральному округу, с 12,33%.

- Среди факторов, которые повлияли на ценовую динамику, отмечу рекордный урожай зерновых по стране. Это привело к тому, что расширилось предложение и снизились цены на сельскохозяйственное сырье на внутреннем рынке. В итоге замедлился годовой рост цен на крупы и муку. А уже благодаря этому снизились затраты омских производителей хлебобулочных и кондитерских изделий, что отразилось на уменьшении годовых темпов прироста цен на эти продукты, — объяснил снижение управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Также эксперты отметили замедление роста цен на услуги. Упал спрос на турпутевки и, соответственно, - цена.

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