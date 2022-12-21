Омский завод металлоконструкций возглавил Владислав Сас

Фото: сайт предприятия.

Омский завод металлоконструкций возглавил новый руководитель. Согласно данным, внесенным в ЕГРЮЛ, на АО «ОМЗМ-МЕТАЛЛ» директором завода стал Владислав Сас, ранее бывший начальником одного из цехов предприятия. Он сменил Андрея Лохичева. Также, по данным ЕГРЮЛ, гендиректором акционерного общества является один из ее совладельцев –Сергей Куропаткин.

Омский завод металлоконструкций - старейшее и крупнейшее предприятие Омска, оно ведет свою историю с 1956 года, когда было создано СМУ-71 треста №7.

Располагается завод в промзоне городка Нефтяников, по адресу: улица Комбинатская,13. Предприятие является одним из ведущих в своей отрасли в Омске, его выручка за прошлый год составила 2.4 миллиарда рублей.

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