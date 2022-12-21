Из-за потепления в Омской области временно закрыли Черлакскую ледовую переправу

Фото: МЧС России по Омской области.

В Омской области из-за значительного потепления временно закрыли ледовую переправу в Черлаке.

- Согласно постановлению главы администрации Черлакского городского поселения временно запрещен проезд автотранспортных средств через ледовую дорогу, соединяющую через реку Иртыш населённые пункты Черлак и Нововаршавка, - сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

На въезде, как положено, установили запрещающие проезд знаки. Переправу запустили в этом году 9 декабря. По требованиям, через нее можно было проезжать автомобилям не тяжелее 2 тонн. Когда переправой снова можно будет воспользоваться - местные власти сообщат дополнительно.

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