В Омской области эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 98%

Во всех социальных и медицинских учреждениях в обязательном порядке возвращают маски, только теперь из-за гриппа и ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне главный санитарный врач Омской области Александр Крига выпустил на официальном сайте ведомства постановление об усилении профилактических мер в связи с высокой заболеваемостью в регионе гриппом и ОРВИ. В документе сообщается, что недельный эпидемический порог за период с 12 по 18 декабря превышен на 98,4%.

- Увеличение заболеваемости обусловлено ростом заболеваемости во всех возрастных группах, - сообщает главный санитарный врач.

Любопытные цифры руководитель ведомства в сфере благополучия человека приводит по гриппу. Из всех кашляющих, чихающих и температурящих омичей 46% являются зараженными вирусом гриппа. При этом 31% - вирусом так называемого гриппа «свиного».

В числе противоэпидемиологических мер, которые Крига предписал взять на вооружение различным ведомствам, - организация внутренних фильтров и измерение температуры на входе в детсады, школы, вузы. К тому же, теперь не только школам, но и вузам разрешили закрывать на карантин группы, где одновременно болеют свыше 20% учащихся. Во всех медицинских и социальных учреждениях вводится масочный режим.

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