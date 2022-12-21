Генпрокуратура РФ поможет Омской области разобраться с рядом проблем и нарушений

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне в Омске по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова его заместитель Дмитрий Демешин провел встречу с губернатором омского региона Александром Бурковым и представителями общественности по теме: «Омск. Территория неравнодушных людей». Дмитрий Демешин отметил, что 6 декабря в ходе рабочего визита Игоря Краснова в Омск были определены проблемные точки.

- Цель нашего мероприятия — услышать мнение общественности, — подчеркнул Демешин.

Далее власти обсудили нарушения в сфере образования, медицины, экологии, транспорта, жилищного законодательства.

В зоне особого внимания — сроки реализации мероприятий нацпроектов. Так, по ряду соцобъектов перенесены даты введения в эксплуатацию.

- В строительной отрасли при возведении социальных объектов сталкиваемся с тем, что недобросовестные подрядные организации срывают сроки реализации строительства школ, детских садов, больниц. Несмотря на то что за это их вносят в черный список, они уже под другим названием продолжают выигрывать госконтракты и вновь оставлять после себя недострои и многочисленные нарушения. По этому вопросу мы попросили содействия прокуратуры, — подчеркнул Бурков.

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