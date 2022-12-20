В Омской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрыли 29 школ и 15 детсадов

Ситуация с заболеваемостью в Омской области остается стабильной, стабильно плохой. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Омской области на фоне растущей заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрывается все больше общеобразовательных учреждений.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, на данный момент в Омской области на карантин были закрыты 29 школ и 15 детских садов. По домам также отправили 1660 классов в 170 школах и 244 группы в 112 детсадах.

Ведомстве отметили, что родителям стоит быть внимательными к здоровью своих детей, а также напомнили, что в образовательное учреждение можно отправлять только здорового ребенка.

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