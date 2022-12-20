Замгенпрокурора Демешин обсудил с общественностью проблемы Омской области

Фото: Генпрокуратура РФ
В Омске сегодня, 20 декабря, замгенпрокурора России Дмитрий Демешин провел форум с участием общественности.
В ходе мероприятия Демешин обсудил с представителями общественности социальные проблемы, имеющиеся в Омской области. Среди участников форма оказались губернатор Александр Бурков, сотрудники областной и Генеральной прокуратуры, представили органов власти и местного самоуправления, а также экспертных и других организаций.
На форуме участники рассказали о нарушениях, имеющихся в различных сферах, - от образования до жилищного законодательства.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru