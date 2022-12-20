Замгенпрокурора Демешин обсудил с общественностью проблемы Омской области

Фото: Генпрокуратура РФ

В Омске сегодня, 20 декабря, замгенпрокурора России Дмитрий Демешин провел форум с участием общественности.

В ходе мероприятия Демешин обсудил с представителями общественности социальные проблемы, имеющиеся в Омской области. Среди участников форма оказались губернатор Александр Бурков, сотрудники областной и Генеральной прокуратуры, представили органов власти и местного самоуправления, а также экспертных и других организаций.

На форуме участники рассказали о нарушениях, имеющихся в различных сферах, - от образования до жилищного законодательства.

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