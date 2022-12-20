Омским предпринимателям и жителям частников пригрозили штрафом за снежные завалы

За уборку снега на территории многоквартирных домов ответственность несут управляющие компании. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За снежные завалы пригрозили штрафом омским предпринимателям и жителям частников. Правила содержания прилегающих территорий напомнили в горадминистрации.

Собственники частных домов и владельцы бизнеса согласно правилам благоустройства должны вывозить накопившийся снег. Его принимают на спецплощадках за 80 рублей за кубометр.

- Выгрузка снега на территории, не предназначенные для складирования снежных масс, а также сдвигание снега от частных территорий на проезжую часть или в полосу отвода автомобильных дорог являются недопустимыми: по факту выявления нарушители будут привлекаться к ответственности, - напомнили в мэрии Омска.

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