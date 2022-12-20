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НовостиОбщество20 декабря 2022 9:30

Омским предпринимателям и жителям частников пригрозили штрафом за снежные завалы

Последствия осадков необходимо вывозить на спецплощадки
Виктория КОВЕРНЕВА
За уборку снега на территории многоквартирных домов ответственность несут управляющие компании.

За уборку снега на территории многоквартирных домов ответственность несут управляющие компании.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За снежные завалы пригрозили штрафом омским предпринимателям и жителям частников. Правила содержания прилегающих территорий напомнили в горадминистрации.

Собственники частных домов и владельцы бизнеса согласно правилам благоустройства должны вывозить накопившийся снег. Его принимают на спецплощадках за 80 рублей за кубометр.

- Выгрузка снега на территории, не предназначенные для складирования снежных масс, а также сдвигание снега от частных территорий на проезжую часть или в полосу отвода автомобильных дорог являются недопустимыми: по факту выявления нарушители будут привлекаться к ответственности, - напомнили в мэрии Омска.

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